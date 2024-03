Michele Zarrillo commosso a Domenica In: «Senza mia moglie sarei morto, mi ha salvato la vita dopo l'infarto»

di Redazione web

Dai trent'anni di "Cinque giorni che ti ho perso" al primo incontro con la moglie, avvenuto proprio a "Domenica In", Michele Zarrillo si è raccontato oggi ai microfoni di Mara Venier. Ospite di Rai 1, il cantante si è anche esibito, suonando il pianoforte e cantando alcuni dei suoi più grandi successi.

La malattia

Sanremo, vita privata, carriera e molto altro. Zarrillo si è confessato domenica 17 marzo in una lunga intervista, cantando anche alcuni dei suoi successi più grandi. Tra i momenti più belli, il ringraziamento alla moglie Anna Rita, che nel 2013 lo ha salvato da un infarto: «Se non ci fosse stata mia moglie al mio fianco, non avrei chiamato neppure i soccorsi. Se lei non avesse avuto questa prontezza, sarei morto. Lei mi ha salvato la vita. Io non me la merito».

L'infarto nel 2013

Il cantautore è stato colpito da un malore il 5 giugno 2013. Ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso, è riuscito a riprendersi ed è tornato sul palco solo più di un anno dopo, il 7 ottobre 2014.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA