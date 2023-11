«Stop a Il Mercante in Fiera di Pino Insegno e Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo». Massimo Giletti alla Rai da gennaio

di Cristina Siciliano

Sono due i programmi Rai che stando alle ultime indiscrezioni non torneranno nei palinsesti del 2024. Il motivo? A causa dei bassi ascolti. A tale proposito finirà a dicembre, come già previsto, il Mercante in Fiera di Pino Insegno, così come Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo. Una mossa, quella della Rai, che non dovrebbe sorprendere, almeno non del tutto.

A riportare l'anteprima di tale notizia è stata l'agenzia stampa LaPresse, che ha citato alcune fonti vicine alla Rai.

Chi ci sarà

Le poche settimane di messa in onda, hanno evidenziato che i programmi non hanno avuto un vasto seguito, anzi. Le puntate del Mercante in fiera raggiungerebbero a fatica il 2% di share. A tale proposito, la Rai avrebbe preso provvedimenti. E invece, il 3 gennaio ci sarà Massimo Giletti a Rischiatutto 70 con Carlo Conti e «nel corso della puntata annuncerà le date del suo nuovo programma che sancisce il suo ritorno alla tv di Stato dopo aver lasciato La7».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 15:59

