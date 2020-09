Mauro Corona e gli insulti a Bianca Berlinguer. Ecco la nota ufficiale della Rai

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 18:43

Dopo gli insulti in diretta dinei confronti didurante la puntata di ieri sera di Cartabianca su Rai Tre, arriva la nota di viale Mazzini a condannare quanto accaduto: «La direzione di Rai Tre e la Rai nel suo complesso presentano le proprie scuse al pubblico di Cartabianca e in special modo a quello femminile che ieri sera si è sintonizzato sul noto programma della Terza rete. Nel corso della trasmissione, il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice».«I suoi reiterati insulti costituiscono un'offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le donne in genere - prosegue la nota -. In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell'immagine e della dignità della donna. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l'immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai».