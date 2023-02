Maurizio Costanzo, Rita Pavone e Luca Laurenti: lacrime e disperazione a Verissimo. «Un momento difficile per tutti»

di Redazione web

Rita Pavone e Luca Laurenti non sono riusciti a trattanere le lacrime e gli attimi di reale disperazione nel salotto di Silvia Toffanin. La cantante e il conduttore hanno ricordato Maurizio Costanzo che ieri, venerdì 24 febbraio è morto all'età di 84 anni. Moltissimi vip erano affezionati al giornalista che hanno definito come uno dei diamanti della televisione italiana. Luca Laurenti ha detto: «In 36 anni di carriera Maurizio mi è sempre stato vicino, non lo dimenticherò mai».

Il ricordo di Rita Pavone

Rita Pavone è stata ospite da Silvia Toffanin dove ha ricordato Maurizio Costanzo: «Maurizio, oltre ad essere stato un grande professionista, è stato un grande uomo. Io e lui abbiamo lavorato insieme moltissimi anni e ciò che mi è sempre piaciuto di lui era che aveva grande cuore, era gentile. Maurizio poi, premiava le persone che si meritavano di essere premiate: se eri bravo con lui potevi fare strada. Proprio per questo molti artisti sono stati scoperti da lui».

Le parole strazianti di Luca Laurenti

Luca Laurenti non riusciva nemmeno a parlare. Il conduttore più volte ha dovuto interrompersi a causa delle lacrime che non ha potuto trattenere: «Maurizio per me era come un papà, io lavoro nel mondo dello spettacolo da 36 anni e la sua morte mi ha sconvolto. Per me c'è sempre stato e quando avevo bisogno di sostegno o di un consiglio lui c'era. Avevamo la passione comune per gli animali, era un uomo buono e io non lo dimenticherò mai».

