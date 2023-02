Diaco piange la morte di Costanzo tra le braccia del marito Alessio: «Fu lui a sposarci, è stato tutto nella mia vita»

Pierluigi Diaco è stato tra i primi ad arrivare in Campidoglio sabato mattina per l'apertura della camera ardente di Maurizio Costanzo. Il conduttore radiofonico e televisivo non riesce a nascondere il dolore per la morte di colui che ha definito «Un alleato, un maestro, un papà». Piange, è provato, ma a sostenerlo ci pensa il marito Alessio Orsingher. Fu proprio Costanzo ad unirli in matrimonio.

Il matrimonio con Alessio celebrato da Costanzo

A tornare con il ricordo a quell'8 novembre 2017 è stato lo stesso Diaco all'uscita dalla camera ardente, quando ha risposto alle domande dei giornalisti: «È un dolore indicibile, l'ho conosciuto che avevo 15 anni. È stato tutto nella mia vita», ha detto tra i singhiozzi. Ha ricordato di come Costanzo sia stato presente nei momenti più importanti della sua vita, tra cui proprio il giorno del matrimonio, e in veste di cerimoniere.

