C'è Posta per te, Amici, Uomini e Donne, Mediaset cambia la programmazione: show speciali di ​Maurizio Costanzo

Dopo la morte di Maurizio Costanzo Mediaset cambia programmazione: C'è posta per te e Amici non andranno in onda questo weekend per osservare il lutto. Lunedì 27 febbraio inoltre, Uomini e Donne non sarà trasmesso come al solito e lascerà spazio al funerale del conduttore che sarà seguito in diretta da Canale 5. Anche nel salotto di Verissimo verrà dedicato molto spazio a Maurizio Costanzo.

Le modifiche del palinsesto

Il palinsesto Mediaset cambierà nel seguente modo questo fine settimana: oggi, sabato 25 febbraio, andrà in onda Verissimo (che seguirà il suo normale programma con le interviste ai vari ospiti). Questa sera invece, verranno trasmessi due show speciali ideati dal conduttore: il primo si intitola "In ordine alfabetico" con ospiti del calibro di Monica Vitti, Vittorio Gassman e Alberto Sordi, personaggi che Costanzo intervistò, per la prima volta tutti insieme, nel 1999. Il secondo show è invece "I tre tenori", il varietà che, nel 1998, aveva riunito Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado sul palco del Teatro Parioli di Roma. Per quanto riguarda domenica 26 febbraio invece, al posto di Amici verranno trasmesse le repliche di Terra Amara e Beautiful mentre Silvia Toffanin a Verissimo dedicherà l'intera puntata (intitolata "Ciao Maurizio"), al conduttore scomparso. Infine, lunedì 27 febbraio, Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo.

Il cordoglio sui social

Tutto il mondo della televisione italiana sta piangendo la morte di Maurizio Costanzo. Il conduttore si è spento all'età di 84 anni e molti vip gli hanno dedicato un dolce pensiero sui propri profili Instagram e Twitter.

