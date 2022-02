Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, il 'battibecco' in tv da Fazio: «È la donna con cui morire»

Maurizio Costanzo ospite a Che tempo che fa per festeggiare i 40 anni dalla prima puntata del Maurizio Costanzo Show. Durante il collegamento di domenica 27 febbraio, c'è stata un'incursione: è intervenuta Maria De Filippi. Ad invitarla a mostrarsi è stato proprio Fazio che ha notato qualcuno dietro la telecamera. Quando si è fatta avanti, sedendosi accanto al marito, De Filippi ha cominciato un battibecco scherzoso col marito, conclusosi con un: «Vedi Fabio, vengo perennemente sgridata. Questa sera è pubblica questa cosa. Chi è il capo tra noi? Il capo è sempre Maurizio».

.@fabfazio: "È difficile essere il capo di Maria De Filippi?"

Maria De Filippi: "No è facilissimo!"

Maurizio Costanzo: "No è impossibile!



Maurizio Costanzo e Maria De Filippi a #CTCF pic.twitter.com/FyCDjVyH31 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 27, 2022

Fazio, allora, ha voluto sapere se sia facile per Costanzo essere il capo di Maria De Filippi. Il giornalista è stato lapidario: «È impossibile». E ha aggiunto: «Pensa che stiamo insieme da 27 anni. Dissi che volevo trovare la donna con la quale morire. L'ho trovata». Maria ha commentato: «Questa cosa la dice da quando l'ho conosciuto, porta bene». Maurizio Costanzo, in effetti, ha spesso dichiarato che vorrebbe morire tenendo la mano della sua Maria.

“Maurizio nasconde le caramelle nel porta occhiali!”

“Ta daaaan!”

Maria De Filippi apre il porta occhiali di Maurizio Costanzo a #CTCF 😂 pic.twitter.com/bHGIGcGkrO — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 27, 2022



Di seguito, Costanzo ha raccontato come è nata la relazione con Maria De Filippi: «Io la conobbi a Venezia. Lei voleva fare l'avvocato e mi parve molto intelligente. Poi la richiamai, la feci venire a Roma e le offrii di venire a lavorare con me, in una società che stavo costituendo». Stuzzicata dal conduttore, De Filippi ha ammesso che prima di conoscere Costanzo non guardava molto la tv e dunque, non si era già fatta un'idea su di lui: «È meglio conoscere la persona che il personaggio». Intanto Maurizio la incalzava e così, Maria è tornata a rimarcare: «Visto come vengo sgridata?», ma Costanzo ha esclamato: «Ma da chi? Hai le manie di persecuzione». L'intervento dei due volti televisivi, si è concluso con l'arrivo di Luciana Littizzetto, che ha chiesto loro: «È vero che andate a letto con la cartellina» e Costanzo: «Sì, due imbecilli con le cartelline, due poveri scemi».

