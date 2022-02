Giusy Buscemi, a Verissimo la rivelazione inaspettata: «Aspetto il terzo figlio»

Giusy Buscemi sceglie il salotto di Canale 5 per annunciare ai fan la sua terza gravidanza. L’attrice siciliana, ospite per la prima volta a Verissimo, ha confidato a Toffanin: «Aspetto il terzo figlio».

Una rivelazione inaspettata: « Sono felice ed entusiasta» dice l'ex Miss Italia 2012, che è in attesa del terzo figlio dopo Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Il terzogenito è un maschio e nascerà nell’estate 2022. Sul nome c'è ancora massimo riserbo. Ma, dati i primi due non sarà una novità che il terzogenito abbia due nomi e che il secondo si "Maria”. Una scelta non casuale: la Buscemi e il marito Jan Michelini l’hanno usato come una sorta di benedizione per i loro bambini. Entrambi sono molto credenti e devoti alla Vergine Maria.

L'attrice doveva iniziare proprio nei prossimi mesi a girare la nuova stagione di Un passo dal cielo accanto a Daniele Liotti: il suo ruolo sarà cancellato o riuscirà a trovare un accordo con la produzione?

