Domenica In, Matilda De Angelis "corregge" la Venier: il siparietto scatena le risate in studio (anche di Mara)

Matilda De Angelis, ospite a Domenica In, raccolta il suo esordio nel mondo della spettacolo: dapprima la musica e il suo trascorso in un gruppo musicale, poi l'avvento del cinema e l'esplosione della sua carriera. "The Undoing" è una delle ultime performance di successo della giovane attrice bolognese. Un film che Mara Venier cita in studio dando vita ad un isalarante siparietto: la conduttrice Rai1 nel pronunciare il titolo del film che ha visto protagonista la De Angelis, ne storpia la pronuncia inglese ed è subito gaffe.

Non tarda ad arrivare la correzione della giovane ospite. "The Undoing", ripete con il giusto accento anglosassone Matilda De Angelis. Ma la correzione stupisce Mara Venier e tra le due prende vita uno scambio di battutte all'insegna dello scherzo vicendevole, e dell'accentuamento parodico della pronuncia.

«Nicola Kidman» dice poi, storpiandone volutamente il nome, Mara Venier, cercando nuovamente la correzione dell'attrice 25enne tra le risate e la leggerezza della situazione createsi. Matilda racconta poi di essere stata selezionata per il ruolo al fianco dei divi di Hollywood tramite un provino auto-registrato nella sua casa e spedito ai selezionatori del Cast.

Infine l'attrice bolognese presenta la serie tv "Leonardo", in onda da martedì 23 marzo sui Rai1, in cui interpreterà Caterina Da Cremona. «È stato un onore e un privilegio lavorare accanto ad Aidan Turner , Freddie Highmore e tanti altri. È stato speciale essere diretta da un regista attento e romantico come Dan Percival e avere intorno una troupe di persone fantastiche ed instancabili. Manca poco. -2» scrive in un post Instagram precedente alla diretta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA