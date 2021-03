Mario Monicelli, il mito raccontato da Effetto Notte su Tv2000: appuntamento venerdì alle 23.10

Mario Monicelli raccontato da una puntata speciale di Effetto Notte su Tv2000. L'appuntamento col rotocalco di informazione cinematografica è fissato per venerdì 19 marzo 2021, alle ore 23.10.

Monicelli è protagonista di una mostra allestita dal Centro Sperimentale di Cinematografia alla Casa del Cinema di Roma, è raccontato dall’amico Felice Laudadio, giornalista e critico cinematografico.

Al centro della puntata molti aneddoti legati al cinema di Monicelli, “popolare ma al tempo stesso politico”, come racconta Laudadio. “I soliti ignoti” il cui titolo venne tirato a sorte, l’uso degli attori da drammatico a comico come nel caso di Vittorio Gassman e di Monica Vitti per “La ragazza con la pistola”, le discussioni con Alberto Sordi per un primo piano sul set de “Un borghese piccolo piccolo”, la malinconia ma anche la ferocia di “Amici miei”. In definitiva, racconta Laudadio, “un mestierante”, ma senza nessuna eccezione negativa: anzi “un profondo e appassionato artigiano del cinema in tutti i suoi aspetti, senza paura di sporcarsi le mani”. Al centro della puntata, anche le bellissime immagini della Mostra visibile da tutta Italia anche on line.

E poi tornano al cinema “Tom & Jerry” con un film per grandi e piccoli che mescola animazione e attori in carne ed ossa. E nel cast c’è anche il nostro Paolo Bonolis che racconta la sua passione per l’animazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 14:45

