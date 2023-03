Marino Bartoletti ricoverato, apprensione per il giornalista: «Ho ancora tante cose da raccontare». La lotta col tumore

di Redazione web

Marino Bartoletti ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Il giornalista sportivo, per anni volto della Rai, ha pubblicato un post sul suo profilo social per ringraziare i medici che l'hanno curato in questo momento difficile. Senza raccontare il motivo del ricovero, ha detto grazie ad «alcuni dei tanti angeli» che lo hanno «rimandato in pista».

Cosa ha detto Bartoletti

«In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista - ha scritto Bartoletti - Quando il Team Principal della vita - quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio - espone il cartello "pit stop" devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui. La sola fortuna che puoi avere è quella di trovare ai box dei "meccanici" straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere. Un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e a Paolo Bernante: il "muretto" e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!». Poi con un hashtag ha aggiunto: «ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare». Tantissimi messaggi di solidarietà al giornalista di Forlì, che ha 74 anni.

Il tumore

Nel 2021 aveva raccontato per la prima volta la sua malattia: «Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte all’inizio di giugno». Il giornalista ha poi ripercorso il decorso della malattia: «È una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate. Per fortuna è stata presa per tempo, ma non possiamo sempre essere figli della fortuna o dire ‘succede agli altri. Ho avuto sei mesi di terapie importanti, due mesi di radioterapia».

