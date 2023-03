The Voice Senior, vince Maria Teresa Reale: il premio dedicato all'amico scomparso

di Redazione Web

The Voice Senior ha il suo vincitore o meglio, la sua vincitrice: Maria Teresa Reale, la cantante di Sora, che faceva parte della squadra del rapper Clementino. Si è conclusa ieri, 3 marzo, la terza edizione del talent show canoro condotto da Antonella Clerici che offre l'opportunità ai cantanti over 60 di far conoscere all'Italia la loro voce.

La finale

Si sono esibiti 12 finalisti: tre concorrenti per ogni coach. I quattro super-finalisti a giocarsi la vittoria sono stati Maria Teresa Reale, Paolo Piluso, Lisa Manosperti e Alex Sure, richiamati sul palco per l’esibizione decisiva. Secondo il televoto finale poi, Gigi D'Alessio è rimasto senza concorrenti, al contrario di Clementino che è arrivato alla battaglia finale con due cantanti.

Il pubblico da casa ha premiato Maria Teresa Reale che si è aggiudica con il 34,9% la terza edizione di The Voice Senior dopo aver emozionato i telespettatori con la sua interpretazione del brano “Oggi sono io” di Alex Britti.

Maria Teresa ha studiato al Conservatorio di Frosinone ed è un'amante degli animali. La vincitrice della terza edizione di The Voice Senior vive, infatti, con 24 gatti. La professoressa dell'istituto "Beata Maria De Mattias" ha spiegato di aver subito una dolorosa perdita quando un anno fa è scomparso il suo amico di vita e di musica, Gabriele, motivo per il quale non ha voluto più cantare e fare concerti. Poi è arrivata l'occasione dell'esperienza nel programma condotto da Antonella Clerici che le ha ridato coraggio e voglia di cantare. E proprio al suo amico Gabriele ha voluto dedicare la vittoria nella finale.

