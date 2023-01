«Antonella Clerici furiosa con Fabio Fazio»: il retroscena, cos'è accaduto tra i due conduttori

Antonella Clerici sarebbe molto arrabbiata con uno dei suoi colleghi. Davide Maggio ha rivelato in esclusiva che Antonella non avrebbe gradito lo spostamento di palinsesto del suo programma The Voice Senior in favore di Binario 21, uno speciale con Fabio Fazio e Liliana Segre per la giornata della memoria.

Isola dei Famosi 2023, i primi nomi dei concorrenti: ecco quando inizierà il reality

Testamento Lollobrigida, metà del patrimonio al figlio. Il legale: «Non voleva darglielo, le è stato imposto dalla legge»

Cambio di programmazione

Il programma di Fazio andrà in onda al posto de I soliti Ignoti, ma non rimarrà un pre serale, come nel caso della trasmissione di Amadeus, proseguirà fino alle 22,30 circa, quindi facendo saltare la messa in onda del programma della Clerici. Seguirà dopo su Rai Uno vedremo Un Sacchetto di Biglie, un film del 2017 diretto da Christian Duguay che racconta di due fratelli ebrei che in Francia cercano di sfuggire ai nazisti.

Il successo

La scelta non è andata giù ad Antonella che è partita benissimo con The Voice registrando 3,7 milioni di telespettatori la prima puntata (23,26% di share) e 4,1 milioni con il 23,80% di share per il secondo appuntamento. La prossima settimana però il programma recupererà con un doppio appuntamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA