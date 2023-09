Maria Elena Boschi e Giulio Berruti a Verissimo: «Matrimonio in progetto. Speriamo sia l'ultima estate in due»

di Redazione web

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti per la prima volta dopo tre anni di relazione d'amore hanno condiviso la loro storia a Verissimo da Silvia Toffanin. Il loro racconto d'amore è arrivato ad un punto di svolta. La deputata di Italia Viva ha condiviso con la conduttrice l desiderio di sposarsi e diventare mamma.

Scopriamo insieme cosa ha detto.

L'amore di Maria Elena Boschi

La deputata si è aperta in compagnia del suo compagno, l'attore Giulio Berruti, su ciò che vorrebbe per la sua storia d'amore: «Matrimonio in progetto, ma ancora non c'è stata la proposta. Spero sia l'ultima estate in due», ha spiegato Maria Elena Boschi.

Poi il racconto della relazione.

«È una donna che mi sostiene, che riesce a darmi tanta forza e coraggio», ha detto l'attore a Silvia Toffanin.

