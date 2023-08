Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, dopo 3 anni pronti al matrimonio: «Aspetto la sua proposta, vorremmo dei figli»

La storia d'amore tra l'attore Giulio Berruti (38 anni) e la politica Maria Elena Boschi (42 anni) continua dopo tre anni, a gonfie vele e la coppia ha deciso di esporsi per la prima volta, con un'intervista di coppia, dove hanno parlato della loro relazione a cuore aperto, confidando anche i loro piani per il futuro. Dal primo incontro, quando lui era impegnato con un'altra donna, ai pregiudizi della gente, passando per la loro idea di famiglia e la voglia di diventare genitori. Andiamo a scoprire che cosa hanno rivelato.

