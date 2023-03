​Maria Elena Boschi a cena con i "suoceri": aria di matrimonio? Le foto esclusive del king dei paparazzi Rino Barillari

di Redazione web

Per Maria Elena Boschi galeotta fu una una cena, e presto quel tam tam che riecheggia al suono della parola matrimonio (e che da mesi rimbalza da social a social) potrebbe divenire realtà. Già, perché a quella cena al ristorante Dal Bolognese, in Piazza del Popolo, a Roma, con la deputata c'erano i (futuri) "suoceri", mamma e papà del fidanzato Giulio Berruti. E a testimoniarlo ci ha pensato il king dei paparazzi Rino Barillari, che ha immortalato una sorridente Boschi con i futuri "mamma e papà".

La data del matrimonio di Maria Elena Boschi con Giulio Berruti? Questo Rino Barillari non è riuscito a carpirlo né alla Boschi né ai futuri suoceri, ma quella cena suona come una promessa che ormai si sta per concretizzare.

A dirla tutta, non è la prima volta che Maria Elena Boschi sia stata vista con i genitori di Giulio Berruti. L'occasione poche settimane fa fu la cena (sempre in un ristorante del centro di Roma) per festeggiare il compleanno del promesso sposo. Con tanto di passeggiata per le vie della Capitale, poi, condita di baci appassionati a favore dei clic dei fotografi.

Se la data delle nozze ancora non è stata resa pubblica, sulla location qualche indizio trapela: Toscana. «Il sogno e il desiderio (di diventare mamma, ndr) c’è da tanto tempo, da sempre… - disse Maria Elena Boschi a Verissimo intervistata da Silvia Toffanin -. È chiaro che accanto a Giulio viene ancora più naturale pensarci. Ogni tanto ne parliamo. Ci piacerebbe. Vediamo…». E ora, dopo l'ultima cena con i (futuri) "suoceri", il grande passo potrebbe essere davvero vicino.

Se son rose...

