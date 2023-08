Maria Elena Boschi, la foto per Ferragosto diventa un caso: «Troppi filtri, non ne hai bisogno»

di Redazione web

Maria Elena Boschi ha da poco rilasciato la sua prima intervista di coppia con il compagno Giulio Berruti, dopo tre anni di fidanzamento. Maria Elena ha raccontato la sua storia d'amore e di come si senta pronto al grande passo, il matrimonio.

Nelle ultime ore, però, è tornata a far parlare di sé dopo aver pubblicato un post in cui augurava a tutti di passare un felice Ferragosto. I fan, infatti, hanno notato qualche dettaglio nella foto condivisa che li ha sorpresi molto.

Maria Elena Boschi e il post

Maria Elena Boschi ha pubblicato un post in cui augura a tutti i suoi follower di trascorrere un felice Ferragosto: «Buon ferragosto a tutti con l’augurio di trascorrerlo con chi amate! Anche in vacanza non ci dimentichiamo dei nostri amici animali che ci amano senza pretendere nulla in cambio. Non li abbandoniamo».

I fan, tuttavia, hanno notato sullo scatto condiviso alcuni dettagli sul suo viso che sono sembrati un po' strani. Qualche ritocchino di troppo con i filtri che non sono piaciuti ai suoi tanti fan che hanno commentato: «Questa foto ha troppi filtri, perché modifichi così tanto il tuo viso? Non ne hai bisogno». Altri, invece, la difendono, scrivendo che ognuno può fare quello che vuole con le proprie foto. 6sqqe

