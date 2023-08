Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, vacanza «bollente» a Formentera: baci e carezze in spiaggia

di Redazione web

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, bollenti a Formentera. Le immagini parlano chiaro e tra i due pare ci sia una passione più viva che mai. L'onorevole di Italia Viva e l'attore sono apparsi in atteggiamenti molto intimi sulla spiaggia, mentre lei, in un bikini con una cinturina che metteva in risalto le sue curve.

L'ipotesi di un figlio in attesa è sempre più concreta e il gesto del compagno ha creato non poche perplessità: toccandole la pancia, la baciava, ma per il momento nulla di ufficiale.

Maria Elena Boschi incinta? Il gesto di Giulio Berruti alimenta i sospetti: «Lo chiameranno Matteo»

Figli in arrivo?

Maria Elena Boschi, 42 anni, e Giulio Berruti, 38, stanno insieme da tre anni e ora pare stiano pensando a nozze e figli.

La nascita di un amore

«Ci siamo incontrati nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti tre anni dopo a un evento. Finito il lockdown e dopo che io avevo chiuso una precedente storia d’amore, ci siamo rivisti e pian piano è nato un rapporto speciale - raccontava l'attore a Verissimo -. Elena è propensa all’ascolto, è attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima volta che si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Alla fine, non avrei mai pensato di innamorarmi di una donna che fa politica».

