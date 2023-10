Maria Chiara Giannetta a Da noi...a ruota libera: «Il sabato sera resto a casa, le mie amiche mi odiano per questo»

di Redazione web

Reduce dal successo della seconda stagione della serie tv Blanca, Maria Chiara Giannetta si racconta nella nuova puntata di “Da noi…a ruota libera”, tra ansie e sicurezze: «Ho iniziato una terapia due, tre anni fa. Da una parte ne ero incuriosita, dall’altra ne avevo bisogno per lavorare sulla mia autostima».

Maria Chiara Giannetta e i sabati sera

Un tema, quello dell’insicurezza, quanto mai attuale per le giovani generazioni, specie per le donne: «Noi donne ci troviamo nella condizione di dover sempre ringraziare, sentirsi in dovere o in colpa verso qualcuno», ha continuato.

Interrogata da Francesca Fialdini, l’attrice ha poi svelato alcuni aspetti privati del proprio carattere: «Nella vita di tutti i giorni sono una ‘scassaforte’ e le mie amiche mi odiano perché il sabato sera preferisco stare a casa». E, in materia di desideri da realizzare, ha aggiunto: «Tra i miei più grandi desideri c’è quello di girare un film da regista, ma vorrei anche diventare sommelier».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 18:49

