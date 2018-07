Marco Carta, l'annuncio dopo la paura: sarà giudice di un nuovo talent Mediaset

Marco Carta al mare con la cicatrice dopo l'operazione: «Tutto questo non mi toglierà dalle mani la vita!»

Dopo la paura, un lieto annuncio molto importante per. Il cantante sardo, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, si è completamente ripreso e può godersi le vacanze prima di un nuovo impegno professionale. Su, Marco Carta ha infatti annunciato che sarà uno dei tre giudici di iBand, un nuovo talent show targatoMarco Carta, che sarà protagonista in giuria insieme a, ha ricordato che dal 26 al 31 agosto si terranno le selezioni a Roma, nel teatro 1 di Cinecittà World. «Vi aspetto carichi, daje!», il messaggio per gli aspiranti musicisti della capitale. La trasmissione iBand, con tutta probabilità, andrà in onda in autunno: appuntamento su