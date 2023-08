Mara Venier, il video delle risate fa impazzire i fan: «Le più belle della tv mondiale»

di Redazione Web

Risata contagiosa per Mara Venier. E il suo amato pubblico lo sa bene. La zia d'Italia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui c'è un collage di tutte le sue risate. E che risate. Non è una novità, infatti, che la zia nazionale abbia un modo di ridere che contagioso. «Ridi sempre quando puoi. E’una medicina gratuita…» (Cit . Lord Byron) scrive la conduttrice di Domenica In nella caption del post. Ed ecco che sotto impazzano i commenti dei suoi fan.

Michelle Hunziker, dieta e allenamento: ecco i trucchi per avere il (suo) fisico perfetto

Guendalina Tavassi e i “reperti archeologici”: «Ecco come ero a 18 anni»

L'affetto

Pioggia di commenti sotto il post che testimoniano il grande affetto per la conduttrice da parte del pubblico, sia televisivo che social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA