Mara Venier a letto raffreddata, un fan parla di Covid e la sua risposta è clamorosa

Non fate arrabbiare Mara Venier. Bloccata a casa per un brutto raffreddore, la conduttrice di Domenica In ha postato poche ore fa una sua foto coperta dalla testa ai piedi con tanto di cappello di lana, sciarpa e maglione. Nonostante Mara avesse chiaramente detto di essere negativa al Covid, lo scatto ha generato commenti inappropriati sui social, a cui l'opinionista ha risposto per le rime.

«A casa leggermente raffreddata. Fatti tamponi, tutto negativo!!!!» scrive zia Mara su Instagram, rassicurando il pubblico, già in pensiero per la puntata di domenica. Le parole della Venier non sono bastate a evitare alcuni sgradevoli commenti social. Un utente in particolare scrive: «Covid?? Evviva il siero sperimentale»

Non passa troppo tempo che Mara Venier manda a quel paese l'utente con un sonoro: «Vaffa** di cuore», accompagnato da un cuoricino. In pochi minuti la clamorosa risposta della presentatrice fa il giro della rete e diventa virale, con tanto di ironici commenti di chi la considera lo «spirito guida» della televisione italiana, un'autentica «queen».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 21:10

