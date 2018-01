"Sciagurati, hanno dimenticato Mango": polemica per il Capodanno Rai 2018 in Basilicata

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

' ha già portato con sé una: se non ci sono stati, come in passato, clamorosi errori nell'ambito del, eccezion fatta per una piccola gaffe di Patty Pravo che ha sbagliato secolo, qualcosa non è andato giù ai fan diLEGGI ANCHE ---> PATTY PRAVO, LA GAFFE IN DIRETTA SU RAIUNO: "BUON 1918" Già, perché l'indimenticabile cantautore lucano scomparso all'età di 60 anni nel 2014, da sempre affezionato alla sua terra, era nato a, a poche decine di chilometri di distanza da, la sede del Capodanno Rai 2018 condotto da Amadeus.Eppure, nel corso della serata, nessuno ha deciso di omaggiare o ricordare Mango ora che la Rai ha deciso di festeggiare ogni Capodanno nei luoghi più suggestivi della Basilicata in vista di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.Il primo a sottolinearlo, piuttosto indignato e amareggiato, è stato, storico chitarrista del cantautore lucano. «Questi sciagurati che non hanno avuto neanche un pensiero per Mango sono lucani irriconoscenti e poco attenti» - lo sfogo social del musicista - «Non sono di certo miei corregionali, buon anno ai veri lucani». Molti fan, da tutta Italia e non solo dalla Basilicata, hanno solidarizzato con Accinni nei commenti al post pubblicato su Facebook immediatamente dopo la fine dello show condotto da Amadeus e in cui Al Bano e Romina Power sono stati i principali protagonisti per tutta la serata.