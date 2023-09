Lucio Presta: «Dopo 5 anni di Amadeus se fossi in Rai virerei su una donna. Fiorello? Conosce la strada»

di Redazione web

«Le donne ci sono. Non è facile. Se vuoi fare un gran Sanremo devi essere anche direttore artistico, un buon sarto in grado di cucirti l’abito addosso». A parlare è Lucio Presta sul palco di DigithON, la maratona digitale italiana che chiude oggi l'edizione 2023. Il manager e imprenditore tv, ha risposto così alle domande di Nunzia De Girolamo sulle donne del prossimo Festival.

«Con Amadeus (nel 2024 conduttore e direttore artistico del Festival per la quinta volta che chiuderebbe il mandato affidatogli da Rai, ndr), ci siamo incontrati due giorni fa. Ai più attenti non sarà sfuggito che nel nuovo regolamento del Festival di Sanremo è stato inserito per due sere che i cantanti che non si esibiranno co-condurranno con lui. Così saranno due sere su cinque. Ci potrebbero essere degli uomini, non solo donne, ma ne parleremo».

E su Fiorello, spalla fedele di Amadeus di cui non si sa ancora se e come sarà presente per la 74esima edizione che andrà in onda su Rai1 dal 6 all'10 febbraio 2024: «Conosce la strada».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA