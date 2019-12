Luciana Littizzetto in sala operatoria dopo l’incidente: «Tutto ok!»

,

Incidente per Luciana Littizzetto, la conduttrice si rompe rotula e polso cadendo in strada

Martedì 31 Dicembre 2019, 07:52

Anche su un letto d'ospedale la simpaticissimanon perde la sua ironia. Con una bella linguaccia ha comunicato via social che l'operazione a cui si è sottoposta dopoè andata a buon fine.Domenica scorsaaveva postato una foto sul suo profilo Instagram con braccio e gamba ingessati. “E buona fine e buon principio” aveva scritto a corredo dell’immagine. La conduttrice aveva spiegato di essere volata per strada e averci rimesso rotula e polso. Poco dopo la fine dell’operazione a cui si è dovuta sottoporre la spalla di Fabio Fazio si è mostrata sui social con la cuffietta e una simpatica linguaccia corredata da una didascalia: «Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie». Tanto spavento ma anche tanto amore da parte di gente comune e di vip che sono accorsi sulla sua pagina, sia prima che dopo l'operazione, per farle sentire tutto l'affetto.