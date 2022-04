Ultima fermata, Lucia attacca Manuel: «E' piatto, gli servirebbe un defibrillatore oppure è gay»

Chi troppo e chi niente. Dopo l'impenitente coppia della scorsa settimana, stavolta a Ultima fermata è il turno di Manuel e Lucia. Da mesi si è spenta la passione tra i due fidanzati, prossimi alle nozze. Il 6 giugno dovrebbero giurarsi eterno amore, ma nessuno dei due si sente pronto.

«Manuel è piatto, una linea che non ha mai movimento. Una noia, gli servirebbe un defibrillatore» spiega Lucia non appena raggiunge i compagni, non senza ironia. «Intimità? Ma dove? È come un soprammobile». Legati da un anno e mezzo, Manuel e Lucia hanno perso la sintonia di coppia e il rapporto sembra ormai irrecuperabile.

«Il modo in cui mi tocca è sempre molto delicato. Non è travolgente, non mi prende, non mi accende, non mi fa partire. Lui mi dice che non ha mai avuto donne attive a letto, ma non fa nulla per ascoltarmi» confessa Lucia allo psicoterapeuta di Ultima fermata. «Mi sento inadeguata e piuttosto che farlo preferisco chiudere. Sto meglio quando non andiamo a letto».

«Non le piace come mi approccio, ma ci sono modi e modi per dirlo» si lamenta Manuel, che da mesi soffre di ansia da prestazione e non riesce più ad avere rapporti con la compagna. La sua insicurezza spinge Lucia a pensare che le donne non gli piacciano davvero, «forse per lui è contro natura». «Ma se quando ci siamo conosciuti l'ho attaccata al muro» risponde risentito Manuel, che dallo specchio magico del reality ascolta ogni cosa. «Quando ero single non ho mai avuto problemi, se fossi gay lo direi».

«Non sei buono per friggere né per arrostire» puntualizza Lucia. Parole che feriscono profondamente il concorrente: «È venuta fuori la sua vera indole, io non mi sarei mai permesso di dire queste cose. Cosa mi tiene a fare? Sta continuando a umiliarmi». La definitiva rottura è davvero a un passo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 23:32

