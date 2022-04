Stasera in tv, Ultima Fermata su Canale 5: le anticipazioni dell'ultima puntata. Cosa accadrà

E' arrivato il momento di salutare il programma Ultima fermata in arrivo su canale 5 con l'ultimo appuntamento e nuove coppie da conoscere. Simona Ventura è stata una conduttrice che ha saputo farsi valere nel corso della trasmissione ed ha conquistato il pubblico che l'ha seguita in questo percorso originale. Nell'ultima puntata torneranno anche alcune coppie delle vecchie puntate e scopriremo le decisioni prese dai concorrenti di questa incredibile esperienza FOTO: @KIKAPRESS E RED COMMUNICATIONS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 17:43

