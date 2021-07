Love Island, Giulietta e Manuel svelano se hanno rivisto Cesare e Yulia dopo il reality: ecco come si sono lasciate le coppie

Le coppie eliminate da Love Island hanno continuato a vedersi? Questo è quello che si chiedono i telespettatori del reality di Discovery+. Le prime due coppie che sono uscite Giulietta Romano e Cesare Pontigia e quella formata da Manuel Pirelli e Yulia Bruschi cosa hanno fatto una volta tornati nelle loro città?

Giulietta è tornata a Milano, Cesare a Firenze, Manuel a Napoli e Yulia a Lucca e per ora nessuno di loro si è ancora rivisto. Su Instagram Giulietta ha confessato di essersi lasciata con Cesare in buoni rapporti e poi aggiunge: «Vi dico solo questo. Quello che è successo nella Lovers Room rimane nella Lovers Room. No, al momento non ci siamo ancora rivisti». Poi ha fatto un passo indietro sulle parole dette nella casa, ovvero che Cesare non bacia bene: «Se Cesare baciava male? Non è vero, devo dire che mi sono ricreduta.

Manuel ha ammesso di voler rivedere Yulia al più presto. Yulia non si è espressa a riguardo anche se ha definito Manuel una persona speciale. Sul suo Instagram ha ammesso: «Ho avuto modo di lavorare su me stessa, sulla mia estrema forza ma anche sulle mie fragilità. Ho incontrato una persona speciale, con cui ho vissuto attimi bellissimi. Ed ho anche avuto il piacere di circondarmi di persone uniche che faranno sempre parte del mio cuoricino».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 18:52

