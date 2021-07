Can Yaman furioso fuori dal ristorante strattona Diletta Leotta: lei lo riprende davanti a tutti

Can Yaman su tutte le furie in Turchia se la prende anche con Diletta Leotta. L'attore turco, che notoriamente non ama intrusioni nella sua vita privata, non avrebbe gradito la numerosa presenza dei giornalisti fuori dal ristorante in cui era andato a cenare insieme alla compagna.

Come racconta 361 Magazine, i giornalisti hanno atteso Yaman e Diletta fuori dal locale dove avevano cenato, ma proprio vedendoli Can è andato su tutte le furie arrivando anche a strattonare la mano di Diletta per accelerare il passo. La Leotta avrebbe sorriso con un po’ di impaccio, non aspettandosi una simile reazione del fidanzato. Lo ha poi invitato a non strattonarla e a darsi una calmata, magari rispondendo a qualche domanda dei giornalisti ma Can, non ne ha voluto sapere ed ha tirato diritto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 17:54

