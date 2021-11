Loretta Goggi dei record: "Maledetta Primavera" disco di platino quarant'anni dopo

Loretta Goggi vince il disco di platino per “Maledetta primavera” il suo ormai storico brano uscito esattamente quarant’anni fa. Loretta Gocci è stata premiata a sorpresa da Carlo Conti durante l’ultima puntata di “Tale e Quale Show”.

Loretta Gocci premiata da Carlo Conti con il disco di platino per "Maledetta Primavera" a "Tale e Quale Show" (Foto: da video)

Loretta Goggi: Maledetta Primavera è disco di platino

Durante la finale di “Tale e quale Show” Carlo Conti ha chiamato al suo fianco sul palco il giudice Loretta Gocci per consegnarle un premio. Il conduttore ha annunciato che la Warner Music Italia con certificazione Fimi ha assegnato alla Gocci il disco di platino per le vendite di quest’anno del brano “Maledetta primavera”. Il fatto non ha precedenti nella storia infatti la canzone, già un clamoroso successo quarant’anni or sono, è stata recentemente rieditata e ha tagliato il traguardo delle 70mila copie vendute: «Ringrazio il mio pubblico - ha fatto sapere una Loretta Gocci evidentemente emozionata - è tanto, mi vogliono bene. Sono felice perché se dopo quarant'anni questa canzone viene ancora acquistata nei negozi o scaricata è merito loro! Non avrei mai immaginato di poter arrivare a un simile traguardo».

