Ascolti bassi per Lorella Cuccarini, arriva la frecciatina di Heather Parisi

Sabato 17 Agosto 2019, 11:03

«Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste». Il tweet velenosissimo diè diretto, guarda un po', a. La sua "nemica amatissima" non ha brillato in ascolti "Grand Tour" su Rai 1. Con 1.429.000 telespettatori e il 9.2% di share, la terza puntata della trasmissione itinerante è finita sotto nella sfida con Canale 5 dove ha trionfato "Spirito Libero". Lorella Cuccarini, da settembre, condurrà la "Vita in diretta" sempre su Rai 1 ma Heather Parisi la terrà d'occhio. Pronta a "pizzicarla" a ogni passo falso.Nel day time di Rai1 bene «Unomattina estate» con 813 mila spettatori e uno share del 18%, mentre «Io e te», il programma di Pierluigi Diaco con 1 milione 470 mila e il 13.1% di share ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale. Da segnalare nell'access prime time la puntata di «Techetechetè» dedicata a Jonny Dorelli con 2 milioni 737 mila spettatori e uno share del 16.4%.Mediaset segnala su Canale 5, lo speciale dedicato a«Quel sorriso da guerriera», visto da 2 milioni 706 mila spettatori con il 16,47%. Su Retequattro «Stasera Italia Estate», ha ottenuto, nella prima parte, 874 mila spettatori totali (5,40%) e, nella seconda, 1 milione 114 mila spettatori totali (6,63%)