Live non è la D'Urso, lite in ascensore tra Moreno Merlo e Paola Caruso: «Vai a lavorare invece di sfruttare tuo figlio»

Live non è la D'Urso

Paola Caruso

Lunedì 16 Dicembre 2019, 23:57

. Continuano i litigi tra i due ex tra accuse reciproche e dununce di violenze. L'ex Bonas e Merlo non se le mandano a dire, la D'Urso sperava in una riappacificazione.Sembrava una favola, invece è tutt'altro. La storia d'amore traè finita malissimo, tra accuse di sfruttamento e addirittura violenza domestica. La Caruso dice di essere stata picchiata, Moreno altrettanto con tanto di referto dell’ambulanza che parla di «aggressione da persona nota». I due si incontrano nell'ascensore dima la situazione si scalda molto presto «E' incredibile, ti rendi conto che capitano tutte a te - dice Merlo - ma poverina! Sei famosa perchè racconti i caz*i tuoi in televisione! Devi smetterla di mettere in mezzo le persone e usare tuo figlio. Tuo figlio lo devi proteggere, invece lo sfrutti, ti devi vergognare! Il tuo profilo è pieno di foto sue, ma no ti vergogni». «Io faccio televisione da 15 anni - replica la Caruso - Tu sei uno sfigato e non toccare mio figlio, straccione pezzente! Tu stalkerizzavi il mio agente. Hai 4 denunce penali, dovrai lavorare tutta la vita per pagartele». «Nella tua vita non hai mai lavorato - prosegue Moreno - tu devi ringraziare solo Barbara, le hai fatto il regalo di Natale? È l’unica che ti da lo stipendio. Vai a lavorare invece di diffamare le brave persone». I due escono dall'ascensore senza aver risulto nulla.