Live non è La D'Urso, anticipazioni: vip alla resa dei conti nell'ultimo appuntamento dell'anno

di Ida Di Grazia

Leggo.it

Lunedì 16 Dicembre 2019, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ultima puntata del 2019 per il talk serale diche si ferma le vacanze di Natale. Tantissimi gli ospiti previsti anche per la puntata di questa sera che seguiremo come sempre inSaranno tre i confronti, o gli scontri, a cui assisteremo questa sera nella nuova puntata diIl faccia faccia è tra, che si sono più volte scontrati sia in passato che ultimamente duranteAlla prova delle sfere ci saranno le sorelle Mega.si confronteràdopo il litigio in cui sono volate parole grosse, nell’ultima puntata de “La Repubblica delle Donne” da Piero Chiambretti.Infine Paola Caruso incontrerà l’ex fidanzato Moreno Merlo, per un, poichè secondo la showgirl Merlo l'ha solo sfruttata per avere un po’ di visibilità.