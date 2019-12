Live non è la D'Urso, scontro tra Mughini e Alba Parietti: «Sei il nulla». Ma accade l'inaspettato

Live non è la D'Urso

Lunedì 16 Dicembre 2019, 23:20

. Tutto e bene quel che finisce bene, nonostante le parole grosse volate in studio tra Alba Parietti e Giampiero Mughini, i due fanno pace davanti alle telecamere della D'Urso.Scontro durissimo tra Alba Parietti e Giampiero Mughini durante l'ultima puntata dell'anno di. Dopo unonelle varie trasmissioni i due si sono incontrati faccia a faccia per chiarire le loro posizioni, uno scontro che non poteva essere pacato. «Tutto è iniziato al Maurizio Costanzo Show - spiega Mughini - dove parlavamo tra amici, lei è arrivata con una tiritera parlando di Resistenza e dicendo cose che non stanno nè in cielo nè in terra. Ha detto che la Resistenza ha salvato l'Italia. Non sei in grado. La Resistenza è stato importantissima, ma non hanno vinto loro la guerra». La Parietti difende le sue posizioni senza arretrate di un passo: «Mi dispiace che Mughini non abbia argomenti. L’ho sempre considerato un grande intellettuale. Io non posso aspirare al suo livello. Lui invece ha sempre sottostimato me. Io ho tutto il diritto di parlare di Resistenza mentre tu non fai altro che negare la storia». Il giornalista si infervora: «Non mi interrompere o vado via», La Parietti visibilmente scossa chiede di poter bere un bicchiere d'acqua: «Giuro non riesco neanche a parlare». Lo scontro prosegue, i toni non si abbassano, La Parietti dà della soubrette a Mughini e il giornalista replica: «Io però non sono stato sotto i ferri di un chirurgo del silicone». Non si arriva ad un accordo, i due opinionisti ritornano a posto loro, la Mussolini si rifiuta di salutare Mughini. Fortunatamente i toni si abbassano, si cambia argomento e scoppia la pace. Mughini e Alba Parietti si abbracciano: «abbiamo deciso che prima leggeremo i nostri rispettivi llibri e poi nel caso riprendiamo a litigare».