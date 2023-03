Lino Banfi, lacrime a Verissimo per la moglie Lucia: «Ho pregato Dio di farla morire»

di Redazione Web

Lino Banfi ha parlato per la prima volta della scomparsa della moglie Lucia Zagaria a distanza di un mese dalla sua morte. L'attore, con immenso dolore, ha ricordato l'ultimo periodo vissuto accanto alla moglie che, da diversi anni, era malata di Alzheimer: «Ho pregato Dio di farla morire», ha detto tra le lacrime.

Lucia Zagaria è morta a 85 anni lo scorso 23 febbraio 2023. Gli ultimi giorni sono stati i più duri da affrontare: «Io ormai ero preparato all'Alzheimer, ma all'improvviso, in pochi giorni, è cambiato tutto», ha confessato Lino Banfi a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

L'attore ha raccontato che dopo l'Alzheimer, per l'adorata moglie Lucia sono arrivate anche le crisi epilettiche ed è così che hanno scoperto che aveva un tumore al cervello: «La speranza si è piano piano affievolita. Nonostante io sia molto cattolico, quei giorni ero arrabbiato col Padre Eterno. L'arrabbiatura però in due giorni si trasformò in supplica per farla morire. Siamo arrivati a questo punto».

Poi, ricordando Cinque giorni, il celebre brano di Michele Zarrillo, Lino Banfi ha detto: «Amore mio come farò ad abituarmi a vivere... senza di te». L'attore è così scoppiato in lacrime: «Come si fa? È davvero difficile dopo 61 anni di matrimonio. Quest'anno saremmo dovuti andati a Canosa per rivivere i nostri vecchi momenti, lì dove ci sposammo».

