Maurizio Costanzo, il dispiacere di Carlo Conti (in lacrime) prima di Tale e Quale: «Si meritava una standing ovation»

di Redazione Web

L'ultima puntata di Tale e Quale Sanremo di sabato 25 febbraio ha subito un cambiamento in apertura. Carlo Conti, infatti, ha introdotto la puntata con un videomessaggio in cui spiega il motivo per cui non ci sarebbero stati dei riferimenti alla morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso venerdì 24.

Con un messaggio registrato da casa e con gli occhi pieni di lacrime, il conduttore Carlo Conti ha voluto ricordare la scomparsa del giornalista e infine ha mandato un grosso abbraccio alla moglie di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo, le cause della morte. «Il sistema immunitario non ha retto dopo un'operazione al colon»

Costanzo, Selvaggia Lucarelli: «Aveva la spietatezza dell'intelligenza». Il ricordo in un post su Instagram

Costanzo, Lino Banfi: «Con la sua galanteria avrà fatto passare prima mia moglie. Ora saranno insieme»

Il videomessaggio

«È una puntata che abbiamo registrato tempo fa, prima di apprendere della tragica scomparsa di Maurizio Costanzo. Se fossimo stati in diretta avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso nel ricordo di Maurizio Costanzo. Essendo registrati non possiamo, ma ci tengo a farlo io, ora, anche a nome anche di Loretta Goggi, di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio. Con la scomparsa di Maurizio Costanzo si spenge, un faro, uno degli uomini più importanti della televisione italiana. Un uomo che ha insegnato tanto e che ha portato il talk show in Italia, che ha insegnato un po' a tutti come fare le interviste, un grande amico, una grande persona, un grande personaggio e un grande uomo che amava molto la televisione e amava anche Tale e Quale Show. Mi piace abbracciare, in questo momento, con grande affetto Maria De Filippi».

Gli ascolti

Termina anche questa lunga stagione di Tale e Quale Show tra edizione classica, speciali e nip. Ben 16 puntate, come accadeva con i varietà del sabato sera, molto amate dal pubblico e dalla critica. L’ultimo appuntamento, andato in onda ieri è stato seguito da 4.185.000 con il 28,54% di share.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA