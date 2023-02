Costanzo, Lino Banfi: «Con la sua galanteria avrà fatto passare prima mia moglie. Ora saranno insieme» VIDEO

La scomparsa di Maurizio Costanzo è arrivata pochi giorni dopo quella di sua moglie Lucia Zagaria. Presente alla camera ardente del popolare volto tv, Lino Banfi ha usato come sempre parole al miele, toccanti ed emozionanti, per ricordare l'amico morto ieri: «Voglio continuare a fare il comico sennò piangiamo tutti», ha detto, cercando di sdrammatizzare.

Lino Banfi: «Costanzo avrà fatto passare prima Lucia»

«Stanno morendo quasi tutti e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà fatto passare prima mia moglie. Ora staranno insieme», ha detto l'attore pugliese. «In questi giorni gira un video che avevamo fatto io e Maurizio -ha aggiunto- Intorno agli anni '90 facevamo i vecchietti. Lui mi diceva, scherzando, 'A Li tu morirai prima di me perché hai due anni in più di me'. 'E chi l'ha detto?', gli rispondevo. Ma come è strano il destino. In questi giorni è morta anche mia moglie».

