Lino Banfi a Verissimo: «Mi sono liberato così dei debiti. Ballando? Mi sto buttando in esperienze assurde»

Lino Banfi ospite a Verissimo sarà presto impegnato a Ballando con le stelle. Con la conduttrice Silvia Toffanin ha parlato proprio della sua carriera lavorativa, della sua vita privata e soprattutto dell'amore e delle difficoltà che ha condiviso con la moglie Lucia.

Lino Banfi, 87 anni, è pronto a mettersi in gioco in un'altra esperienza. «Da qualche anno ho ricominciato ad amarmi. Mi sto riprendendo. Mi sto buttando in attività assurde», ha confessato in merito alla prossima partecipazione televisiva. Ma scopriamo insieme cosa ha detto il 'nonno d'Italia'.

Lino Banfi e i debiti

«Il vero sacrificio è stato pagare chi ci ricattava. C'erano i rom, ogni 15 giorni da Lucia venivano a riscuotere la rata. C'era sempre qualcuno che le faceva compagnia, però quando diceva: 'Mio marito non mi ha mandato i soldi'. Le dicevano: 'Mi prendono questa collanina, o quel lenzuolo'. Ci hanno tolto tutto. Ho pagato più di 2 milioni di lire. Poi Dino De Laurentis mi diede l'anticipo di due anni di esclusiva con lui: così mi sono liberato dei debiti», ha concluso l'attore.

Lino Banfi e Heather Parisi

La cantante e ballerina Heather Parisi gli ha rivolto un videomessaggio che ha commosso Lino Banfi: «Mi hai insegnato i tempi della battuta.

Domenica 1 Ottobre 2023

