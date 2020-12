Lino Banfi, il nonno d'Italia pronto a fare il vaccino in diretta tv: «Anche insieme a mia figlia e i nipoti»

«Certo che sono favorevole al vaccino contro il Covid. Non solo: lo farei in diretta assieme a mia figlia e ai miei nipoti, in modo da coinvolgere tutte le generazioni». Così, all'Adnkronos, Lino Banfi sul vaccino contro il Covid e l'eventualità di farlo in diretta tv o sui social. «Aspetterei anche qualche mese, finché fosse disponibile per i più piccoli, pur di farlo tutti insieme: sarebbe un messaggio importante da dare a ogni classe d'età», ha aggiunto il comico pugliese.

«In generale, sono favorevole ai vaccini: sono trent'anni che io e mia moglie facciamo quello contro l'influenza e da quest'anno faccio anche quello, forse poco conosciuto, contro la polmonite», ha concluso Banfi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 15:15

