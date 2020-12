«Farò il vaccino contro il Covid non appena sarà disponibile». Così Pippo Baudo, 84 anni, all’Adnkronos, precisando che sarebbe «disposto anche a farlo in diretta». La vaccinazione dei personaggi pubblici trasmessa in tv o sui social «incoraggia la gente a fare il vaccino. Di conseguenza, sono assolutamente favorevole», ha aggiunto il presentatore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 11:04

