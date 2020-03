Le Iene slittano ancora. Ritorno previsto per il 23 aprile: «Ci dispiace, ma non dipende da noi»

coronavirus

Nuovo cambio di programmazione perche non andranno più in onda, come da previsione, giovedì 9 aprile, ma slittano di altre due settimane.Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset. Si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza del nostro programma dopo lo stop avvenuto i primi di marzo a causa delladi uno dei nostri colleghi». Sulla pagina Instagram de Le Iene è comparso il post che annuncia lo slittamento della trasmissione di altre due settimane rispetto alle previsioni: «Terminata la quarantena, Le Iene sarebbero dovute tornare in palinsesto il 25 marzo ma, a causa della chiusura di gran parte delle attività nel nostro paese, anche noi siamo stati tenuti fermi. Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina.di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale.Torneremo così, come già detto, giovedì 23 aprile. #iorestoacasa #leiene»