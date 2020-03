Club Medici lancia una raccolta fondi per Bergamo: già versati i primi 10.000 euro all’ospedale Giovanni XXIII

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 13:06

Una delle più grandi associazioni mediche italiane, ha deciso di offrire il suo contributo in questo momento di, attraverso un'operazione solidale dal nome battagliero: #KillCovid.E' partita mercoledì 25 marzo, l’operazione nazionale: #: per ogni nuova iscrizione o rinnovo all’Associazione, una parte verrà destinata agli Ospedali per i bisogni più urgenti in questo momento di emergenza. L’entità dipenderà dal numero degli iscritti e dei rinnovi, ma non sarà comunque mai inferiore ai 10.000 euro al mese. «Non si tratta di una donazione spot fine a se stessa - commenta il Presidente- ma di un sostegno continuo che vogliamo garantire per tutto il tempo dell’emergenza, grazie ai nostri soci e a tutti quelli che lo vorranno diventare».Club Medici, tra le più grandi associazioni mediche italiane, convenzionata con gli Ordini Professionali dei Medici, ha infatti deciso di aprire una campagna di contributo economico continuatuvo a sostegno degli Ospedali che, in prima linea e tra mille difficoltà, portano quotidianamente avanti la loro battaglia di contrasto al covid19.