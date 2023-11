Laura Pausini a Domenica In: «Ho un problema al cuore da quando ero bambina. All'Eurovision mi sono sentita male»

di Redazione web

Ospite da Mara Venier, Laura Pausini ripercorre la sua carriera. Ma spazio anche alle sorprese e alla vita privata. Un'ora di chiacchierata "a tu per tu" con zia Mara nel salotto di Domenica In in cui la cantante rivela che cosa le è successo all’ESC 2022. Durante la puntata finale Laura Pausini si è allontanata dal palco lasciando la consuzione solo a Alessandro Cattelan e Mika.

Laura Pausini e la malattia

All'epoca dei fatti si parlò di litigi con gli altri due conduttori dell'Eurovision, ma oggi, 26 novembre, la cantante spiega la verità: «Sai che io veramente da quando sono piccola ho un piccolissimo problemuccio al cuore Tachicardia parossistica sovraventricolare. E mi è venuto quando presentavo l’Eurovision all’ultima serata mai avuto questo problema così forte. Di base dico sempre tachicardia perché il cuore esplode. Non mi abituo a questa cosa».

