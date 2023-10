Laura Pausini lancia il suo nuovo album "Anime Parallele" a 5 anni dal suo ultimo disco

di Redazione web

Laura Pausini lancia il suo nuovo Album, "Anime Parallele" a 5 anni di distanza dal suo ultimo disco.

«Cuore di questo album è l'individualità, il diritto ad esistere, ad essere rispettato di ogni essere umano. Trovo sia una cosa sempre più difficile, anno dopo anno. Ecco perché questo disco parla di anime, di spirito, non parla di corpi. Siamo 'Anime Parallelè, come il titolo del mio nuovo album. Condividiamo lo stesso percorso, ma ognuno di noi va in una direzione diversa. Come è giusto che sia».

Laura Pausini annuncia con queste parole il suo nuovo album di inediti "Anime Parallele-Animas Paralelas" disponibile da oggi in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato cd e vinile. A 5 anni di distanza dall'ultimo disco in studio "Fatti sentire", che aveva visto la luce nel marzo del 2018, l'artista italiana più premiata del mondo, che vanta 2 miliardi di streaming su Spotify, è pronta a presentare il nuovo progetto discografico internazionale, firmato Warner Music.

«È un disco con il quale vorrei invogliare, chi lo ascolta, ad amarsi di più, ascoltarsi di più e soprattutto rispettarsi di più - ha aggiunto Laura Pausini - Dobbiamo cercare di vedere la pace , una luce, soprattutto l'amore. Le guerre che ci invadono la mente, ormai da troppi giorni, le notizie sull'odio quotidiano sui social che ognuno di noi riceve, il bullismo, la violenza sulle donne, anche quella domestica, ci destabilizzano e ci impaurisco quotidianamente. Lo ripeto, ho voluto mettere al centro del mio disco la parola 'amorè, non sono storie di amore di coppie, ma piuttosto l'album è dedicato alla ricerca del suo significato più profondo. È da lì che tutti dobbiamo ripartire».

Laura Pausini ha 'scavato' nel suo privato, ha raccontato le vite degli altri, persone che ha conosciuto in giro per il mondo in questi 30 anni. Sono 16 mini storie nella versione standard e 18 in quella Deluxe, accompagnate dalle foto dei protagonisti, con oggetti simbolo, esistenze che non si sono mai incrociate, ma come ha sottolineato Laura Pausini «si tratta di 16 punti di vista diversi collegati da un unico desiderio, sperare ancora attraverso l'amore»

