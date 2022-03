La Pupa e il Secchione, Soleil: «Gianmarco Onestini? Dovrebbe essermi grato»

Il Grande Fratello Vip si è appena archiviato, ma per Soleil Sorge è già stato tempo per una nuova avventura televisiva. Il momento d'oro per l'influencer italo americana sembra appena iniziato. Soleil, infatti, è subito sbarcata nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D'Urso. Una nuova e incredibile esperienza televisiva che farà insieme ai suoi «colleghi del GF Vip», Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Leggi anche > Gf Vip, Soleil Sorge e il giallo del fidanzato Carlo: «Quando ci siamo rivisti…»

E per Soleil Sorge è tempo di interviste. Dopo 6 mesi da protagonista all'interno della casa del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, l'ex di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista proprio sul settimanale diretto dal suo «Alfy».

A Chi, Soleil, ha parlato di Gianmarco Onestini, new entry nel cast de La Pupa e il Secchione show. Sulla nuova avventura ha confessato: «È molto bello, se fossi tornata a casa sarei stata disorientata. Avere un altro progetto mi ha caricata e stimolata. Credo che bisogna cogliere le opportunità quando si presentano. Non è detto che ciò che rifiuti oggi ti venga proposto ancora domani. Mi è capitato di rifiutare programmi, come il Grande Fratello Vip in passato, e di essermi pentita. Infatti era il posto giusto per me».

SU GIANMARCO ONESTINI

Proprio nello show della D'Urso, la Sorge ha ritrovato Gianmarco Onestini, fratello del suo ex fidanzato Luca: «Sono contenta di vederlo, lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco, quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato», ha dichiarato sorridendo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA