Gf Vip, Soleil Sorge e il giallo del fidanzato Carlo: «Quando ci siamo rivisti…»

Soleil Sorge è passata dalla partecipazione al Grande Fratello Vip al ruolo di opinionista a “La Pupa e il Secchione” di Barbara D’Urso. Durante la sua reclusione nella casa di Cinecittà l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” aveva fatto sapere di avere un misterioso fidanzato, di nome Carlo, di cui ora è tornata a parlare: «Quando ci siamo rivisti…».

Soleil Sorge (Instagram)

Soleil Sorge, opinionista a “La Pupa e il Secchione”, torna a parlare del fidanzato Carlo, al suo fianco da prima del suo ingresso nella casa dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: «Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria – ha raccontato in un'intervista a "Chi" - non volevo, è stato inevitabile e c’è stata una caccia all’uomo. I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma, quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto».

Nonostante non abbia vinto, è molto contenta della sua avventura nel reality di Alfonso Signorini: «È molto bello, se fossi tornata a casa sarei stata disorientata. Avere un altro progetto mi ha caricata e stimolata. Credo che bisogna cogliere le opportunità quando si presentano. Non è detto che ciò che rifiuti oggi ti venga proposto ancora domani. Mi è capitato di rifiutare programmi, come il Gf Vip in passato, e di essermi pentita. Infatti era il posto giusto per me (…) Non avevo bisogno di vincere, per me la vittoria è stata farmi conoscere, far emozionare, intrattenere, non nascondermi. Questo era il senso di partecipare al Gf Vip».

