"I Cesaroni" diventano di Lego: dalla "Garbatella" ai personaggi, tutto riprodotto con i mattoncini

Da fiction a realtà. Il celebre bar dei Cesaroni, la serie televisiva dei primi anni 2000, diventa in Lego, l'azienda di mattoncini più famosa al mondo. E non solo, punta a diventare un set ufficiale. L'ideatore di tutto questo è Mirko Di Lillo, 36enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, da sempre appassionato di Lego. Approvato dall'azienda, ora il progetto è alla ricerca dei 10mila voti che gli consentirebbero di realizzare il suo sogno. «Quello che sta accadendo è pazzesco - racconta Mirko all'ANSA . E' nato tutto in maniera assolutamente goliardica e ora rischia di diventare realtà, stupendo».

Fedelissimo all'originale, il bar riproduce esattamente l'esterno del locale con la scritta "Garbatella" e persino i vasi di fiori, il tutto rigorosamente composto da veri mattoncini Lego. E per riprodurre il set al completo, ci sono anche i protagonisti della serie tv: da Giulio (Claudio Amendola) a Cesare (Antonello Fassari), da Lucia (Elena Sofia Ricci) a Ezio (Max Tortora). «L'idea è nata all'interno dell'associazione di appassionati Lego BrixLab - spiega Mirko, regista e content creator -. Ci piace sperimentare con i mattoncini, siamo anche amanti del collezionismo per così dire sano, lontano cioè dal valore economico. Ho sempre avuto questa passione, sin da piccolo, poi 5-6 anni fa è tornata la voglia di creare».

