Jo Squillo parla della figlia elettiva: «Me l'hanno mandata i miei quando sono morti, ma se mi chiama mamma mi arrabbio»

Jo Squillo è una delle protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show e, durante il suo esordio nei panni di Madonna ha incantato proprio tutti, persino Malgioglio in versione Barbie.

Loretta Goggi si è soffermata sulla splendida forma della cantante e conduttrice: «Come fai ad avere questo fisicaccio pazzesco? Bellissima e bravissima», ma non solo. La sua prima performance è arrivata quinta, mentre il vincitore della serata è stato Luca Guadiano con la sua interpretazione incredibile di Tiziano Ferro.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su Giovanna Maria Coletti, in arte Jo Squillo.

La vita privata di Jo Squillo

Jo Squillo ha una carriera molto attiva, sin dagli anni '80. La cantante è legata sentimentalmente al produttore musicale da oltre 40 anni con Gianni Mucciaccia, ma non hanno mai avuto figli, se non quella "elettiva" arrivata nella vita di Jo Squillo dopo la morte dei suoi genitori.

«Lei ha una madre, io sono la sua diversamente madre. Quando ho perso i genitori questa ragazza bellissima è entrata nella mia vita. E me l’ha restituita; faceva la modella, si alzava all’alba per prendere quattro soldi e avere la possibilità di sfilare. Ero affascinata da questa ragazza che “si sbatteva”. I miei genitori avrebbero sempre voluto una nipote. Me l’hanno mandata loro. Un giorno che non c’era posto in ostello e si è fermata a dormire da me. E non se n’è mai più andata. Una mattina in cucina mi ha detto, all’improvviso: “Mamma”.

Un rapporto sincero e leale lega le due donne che ormai possono considerarsi mamma e figlia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 12:02

