Jay Leno, l'auto va in fiamme e lui resta intrappolato nel garage: come sta il conduttore tv

Passioni pericolose per Jay Leno. Il comico, grande collezionista di auto e moto da corsa, è rimasto intrappolato in garage dove una delle sue macchine ha preso fuoco. L'incidente domestico è avvenuto nella giornata di domenica quando il noto conduttore tv si è trovato all'improvviso avvolto dalle fiamme, dopo che un incendio era divampato nel deposito.

A riferire la notizia è una fonte vicina al comico americano, citata da Tmz, secondo cui Leno avrebbe riportato ustioni al volto, che tuttavia non avrebbero per fortuna compromesso occhi e orecchie. Al momento l'uomo si troverebbe in ospedale, ma non è nota l'entità dei danni fisici riportati.

Il team dell'artista avrebbe nel frattempo cancellato tutti gli impegni previsti per questa settimana, a testimonianza delle condizioni critiche riportate. Conduttore televisivo molto noto in Usa e nel mondo, Jay Leno è stato per 22 anni il volto di The Tonight Show, celebre programma della Nbc. Nel 2014 ha lasciato il programma ed è stato sostituito da Jimmy Fallon, attuale anchorman.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 22:34

