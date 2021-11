Iva Zanicchi a Verissimo: «Non posso essere una diva, mi piace stare tra la gente»

Reduce dal successo della prima serata del suo show D'Iva, Iva Zanicchi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, rivela: «Si diventa divi, non si nasce. Io amo la gente, non riuscirei a esserlo». Con una carriera longeva e una delle voci più note al mondo, Iva si sente una donna del popolo: «Se incontro una persona per strada voglio sapere tutto di lei, e una diva vera non lo fa. Io vado al supermercato e parlo con tutti, voglio conoscere le storie delle persone».

Leggi anche - Carlo Verdone a "Domenica In": «Quel giorno sul set ho perso la fede di mio padre...»

Madre e nonna, la Zanicchi dichiara che il motore della sua vita sono gli affetti che la circondano: «L'amore smuove tutto, a qualsiasi età. Certo, passare dal colpo di fulmine al colpo della strega è un attimo, ma va bene, è bello sempre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA